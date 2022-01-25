Промоутер больше не уверен, что Усик проведет следующий бой с Джошуа
Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинский боксер с одинаковой вероятностью может провести следующий поединок как против Энтони Джошуа, так и против Тайсона Фьюри
Об этом он заявил в интервью YouTube-канала BoxingSocial.
По его словам, сейчас между всеми заинтересованными сторонами продолжаются переговоры, а окончательно имя следующего соперника Усика будет объявлено в феврале.
"Мы плывем по течению. Думаю, что в начале или середине февраля мы примем окончательное решение. Какое сражение будет следующим? На этот раз шансы 50 на 50. У меня нет полной уверенности, что Усик в следующем бою дерется с Фьюри. Но я даю 50 процентов, что этот поединок состоится. Да, сейчас шансы 50 на 50", - сказал Красюк.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной ему предстояло встретиться в реванше с Энтони Джошуа.
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 25 января Энтони Джошуа опроверг информацию о том, что он отказался от немедленного реванша с украинцем Александром Усиком за 15 млн. фунтов.
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