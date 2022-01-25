Промоутер больше не уверен, что Усик проведет следующий бой с Джошуа

Об этом он заявил в интервью YouTube-канала BoxingSocial.

По его словам, сейчас между всеми заинтересованными сторонами продолжаются переговоры, а окончательно имя следующего соперника Усика будет объявлено в феврале.

"Мы плывем по течению. Думаю, что в начале или середине февраля мы примем окончательное решение. Какое сражение будет следующим? На этот раз шансы 50 на 50. У меня нет полной уверенности, что Усик в следующем бою дерется с Фьюри. Но я даю 50 процентов, что этот поединок состоится. Да, сейчас шансы 50 на 50", - сказал Красюк.

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной ему предстояло встретиться в реванше с Энтони Джошуа.

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).