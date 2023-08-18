Промоутер анонсировал завершение карьеры Джошуа
Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа планирует завершить карьеру в ближайшие годы
Об этом сообщает Boxing News 24.
По словам Хирна, Джошуа не видит себя в боксе спустя 3-4 года.
"За 2 года он еще может провести 4 боя. Теперь ему безразлично, что думают люди. Он заботился об этом всю карьеру, дал людям все. Он может стать послом и представителем бокса в Британии. Теперь надо просто побеждать. Если он будет боксировать так и в дальнейшем победит Уайлдера - все будут говорить, какой он молодец. С Деонтеем гонорары должны быть 50 на 50", - сказал промоутер Эдди Хирн.
В минувший уикенд 33-летний Энтони Джошуа нокаутировал Роберта Хелениуса в 7-м раунде.
Кто такой Энтони Джошуа
Энтони Джошуа является бывшим чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). В 2021 году титулы у британца отобрал украинец Александр Усик, победивший в августе прошлого года его и в реванше.
1 апреля 2023 года Энтони Джошуа вернулся на ринг после двух поражений подряд и победил по очкам американца Джермейна Франклина.
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