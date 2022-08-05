Promocodius: как украинский стартап пережил кризис в первые месяцы вторжения
Полномасштабное вторжение в Украину стало испытанием для всех. Не исключение и отечественный бизнес, который должен был оперативно реагировать на сегодняшние вызовы и пытаться приспособиться к новым реалиям
В этой статье рассказываем о том, как первые месяцы вторжения пережила команда проекта Promocodius. Это стартап, предлагающий потребителям актуальные купоны и скидки от интернет-магазинов и популярных брендов.
В команде Promocodius упоминают, что первые недели вторжения вызвали шок не только у потребителей, но и у бизнеса. Эксперты сайта Promocodius и сами точно не знали, кто останется на рынке, а кто будет сворачивать акционные предложения. Там отмечают, что около 65% компаний колебались, формировать ли скидочные предложения.
Аудитория, которая искала и использовала промокоды интернет магазинов, значительно сократилась. Анализ трафика в первый месяц показал: количество посетителей из Украины сократилось.
Факторы, позволившие команде Promocodius удержаться и результаты первых месяцев войны
Руководители проекта охотно перечислили факторы, которые позволили проекту удержаться на плаву и улучшить свои позиции на рынке:
- Эффективная организация рабочего процесса. Настоящим мастхевом стал тимбилдинг. Его положительную роль отметило около 85% сотрудников.
- Правильная постановка целей деятельности компании. Все работники отдавали себе отчет, что для многих украинцев наличие скидок и промокодов – возможность сэкономить в такое непростое время.
- Наличие дополнительной мотивации. Часть оплачиваемого рабочего времени сотрудникам было разрешено тратить на проекты ИТ.
И наконец, компании Promocodius удалось удержаться на плаву, благодаря тому, что проект мультирегиональный и работает в других странах.
Анализируя потребительские интересы и трафик сайта Promocodius, можно констатировать, что население более активно стало использовать промокоды. Исходя из того, как востребован промокод Joker Casino, скидки в заведениях питания, становится понятно, что люди охотнее тратят на досуг.
Наиболее актуальные запросы на сегодня:
- одежда и обувь (около 40%);
- средства гигиены (около 34%);
- доставка еды, такси, перевозки (29%);
- покупка электроники (26%);
- ссуды и кредитование (18%).
Также важно, что увеличился объем трафика, хотя статистика по Украине за май-июнь 2022 ниже, чем прошлогодняя. Но это на 73% лучше, чем в марте-апреле!
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