Promocodius: как украинский стартап пережил кризис в первые месяцы вторжения

В этой статье рассказываем о том, как первые месяцы вторжения пережила команда проекта Promocodius. Это стартап, предлагающий потребителям актуальные купоны и скидки от интернет-магазинов и популярных брендов.

В команде Promocodius упоминают, что первые недели вторжения вызвали шок не только у потребителей, но и у бизнеса. Эксперты сайта Promocodius и сами точно не знали, кто останется на рынке, а кто будет сворачивать акционные предложения. Там отмечают, что около 65% компаний колебались, формировать ли скидочные предложения.

Аудитория, которая искала и использовала промокоды интернет магазинов, значительно сократилась. Анализ трафика в первый месяц показал: количество посетителей из Украины сократилось.

Факторы, позволившие команде Promocodius удержаться и результаты первых месяцев войны

Руководители проекта охотно перечислили факторы, которые позволили проекту удержаться на плаву и улучшить свои позиции на рынке:

Эффективная организация рабочего процесса. Настоящим мастхевом стал тимбилдинг. Его положительную роль отметило около 85% сотрудников.

Правильная постановка целей деятельности компании. Все работники отдавали себе отчет, что для многих украинцев наличие скидок и промокодов – возможность сэкономить в такое непростое время.

Наличие дополнительной мотивации. Часть оплачиваемого рабочего времени сотрудникам было разрешено тратить на проекты ИТ.

И наконец, компании Promocodius удалось удержаться на плаву, благодаря тому, что проект мультирегиональный и работает в других странах.

Анализируя потребительские интересы и трафик сайта Promocodius, можно констатировать, что население более активно стало использовать промокоды. Исходя из того, как востребован промокод Joker Casino, скидки в заведениях питания, становится понятно, что люди охотнее тратят на досуг.

Наиболее актуальные запросы на сегодня:

одежда и обувь (около 40%);

средства гигиены (около 34%);

доставка еды, такси, перевозки (29%);

покупка электроники (26%);

ссуды и кредитование (18%).

Также важно, что увеличился объем трафика, хотя статистика по Украине за май-июнь 2022 ниже, чем прошлогодняя. Но это на 73% лучше, чем в марте-апреле!