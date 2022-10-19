Об этом сообщают в Bloomberg со ссылкой на заявление лидера Республиканской партии в палате представителей Кевина Маккарти.

"Я думаю, что люди будут сидеть в рецессии, и они не собираются выписывать Украине пустой чек. Они просто не сделают этого", – заявил он.

Фракция республиканцев ставит под сомнение, что США следует вмешиваться во внешнеполитическую деятельность. По словам Маккарти, одной из причин сокращения помощи есть то, что администрация президента игнорирует внутренние проблемы, которые республиканцы считают приоритетными.

"Люди начинают взвешивать это. Украина важна, но в то же время это не может быть единственным делом, которым они занимаются, и это не может быть пустой чек", - добавил Маккарти.

15 октября министерство финансов США настояло на том, чтобы Евросоюз увеличил прямую финансовую помощь Украине.

17 октября СМИ сообщили, что администрация президента США будет учитывать использование российскими войсками иранских дронов против Украины в своих решениях по оказанию дальнейшей военной помощи.

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