"Промежутки между провокациями становятся все короче": мэр Энергодара о новых обстрелах города
7 сентября днем рашисты обстреляли временно оккупированный ими Энергодар. В городе отсутствует электричество
Об этом информирует в телеграмме городской голова Энергодара Дмитрий Орлов .
"Энергодар снова под обстрелами оккупантов! Промежутки между провокациями становятся все короче", - написал Орлов.
Сообщается, что уже второй раз за сутки в Энергодаре исчезает электроснабжение.
"Работники коммунальных и других служб просто не успевают завершить одни аварийно-восстановительные работы, как очередной обстрел сводит их работу к нулю и надо все начинать с начала", - добавил мэр Энергодара.
Сейчас неизвестно, сколько необходимо времени на восстановление электричества в городе.
"Просьба всем энергодарцам соблюдать правила двух стен во время обстрелов. Сделать запасы питьевой воды и, когда появится возможность и прекратятся обстрелы, сформировать запас продуктов, не требующих приготовления", - призывает Орлов.
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