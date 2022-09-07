Об этом информирует в телеграмме городской голова Энергодара Дмитрий Орлов .

"Энергодар снова под обстрелами оккупантов! Промежутки между провокациями становятся все короче", - написал Орлов.

Сообщается, что уже второй раз за сутки в Энергодаре исчезает электроснабжение.

"Работники коммунальных и других служб просто не успевают завершить одни аварийно-восстановительные работы, как очередной обстрел сводит их работу к нулю и надо все начинать с начала", - добавил мэр Энергодара.

Сейчас неизвестно, сколько необходимо времени на восстановление электричества в городе.

"Просьба всем энергодарцам соблюдать правила двух стен во время обстрелов. Сделать запасы питьевой воды и, когда появится возможность и прекратятся обстрелы, сформировать запас продуктов, не требующих приготовления", - призывает Орлов.

3 сентября МАГАТЭ сообщило, что Запорожская атомная электростанция потеряла подключение к последней внешней линии электропередачи – станция продолжает подавать электроэнергию через резервную линию.

В Энергодар выходит отправлять гуманитарную помощь, несмотря на попытки кафиров помешать этому.

Работник Запорожской атомной электростанции Артем рассказал, что персонал в тяжелом морально-психологическом состоянии продолжает работу, но все прекрасно понимают, кто обстреливает станцию и город Энергодар.

6 сентября в Энергодаре Запорожской области раздался мощный взрыв.

Во временно оккупированном Энергодаре усиливаются фильтрационные меры и репрессии в отношении местного населения, так как оккупационные власти не смогли достичь минимального уровня лояльности, они начали широко применять притеснения, а именно похищение и шантаж.