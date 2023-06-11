Расстроенных и депрессивных у нас и так больше, чем реальных причин для депрессии. Но сейчас мне выть хочется от осознания, что всех этих страданий могло быть на порядок меньше.

Если бы у нас было больше оружия уже в начале войны. Если бы только мы получили все необходимое дальнобойное оружие еще прошлым летом. Если бы прошлым летом у нас было все необходимое, чтобы уже тогда выбросить россиян за их границы. Тогда россияне не взорвали бы дамбу Каховской ГЭС и всего этого ужаса не было бы.

Потому что все эти теории кучи заносчивых кремленологов о том, что лягушку надо варить потихоньку, чтобы она не бросалась ядерной бомбой — это чушь и хуже, чем преступление. Это страшная, тупая и недальновидная ошибка. И именно эта ошибка стоит десятков тысяч жизней украинцев. Она стоит разрушения Украины, превращения нашей земли в нечто постапокалиптическое. И как же я это ненавижу!

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Теории кучи заносчивых кремленологов о том, что лягушку надо варить потихоньку, чтобы она не бросалась ядерной бомбой — это ерунда и хуже, чем преступление. Это страшная, тупая и недальновидная ошибка. И именно эта ошибка стоит десятков тысяч жизней украинцев

Потому что эта постепенная очень медленная варка лягушки достигает прямо противоположных результатов. Если бы летом 2022 года одним ударом выбили россиян из Украины, то никакой ядерной бомбы никто бы никуда не бросил. Наоборот, уже сейчас Путин был бы мертв и мы бы с попкорном наблюдали дерашизацию и деконструкцию РФ. Потому что тогда российская власть и российское общество были бы ошеломлены поражением на фронте. Мы сами видели, как разгром в Харьковской области чуть не вызвал бунт против Путина. И мы бы увидели реальный мятеж в РФ и переворот, если бы поражение россиян на поле боя было более масштабным. И если бы украинские войска уже тогда зашли на территорию РФ.

Но потом к поражениям россияне привыкли. Увидели, что для всей территории РФ это ничем не чревато. Безнаказанно девять месяцев забрасывали Украину ракетами. Они привыкли, что наказания не будет. Можно делать что угодно с украинской землей и ее жителями. Но они просто дозрели до мысли, что гуманитарная катастрофа в Украине — это для них вполне приемлемый вариант победить в войне. И что за это их не накажут. Кто их накажет? Только украинцы могут это сделать. Поэтому нужно убить нас всех, думают россияне. И именно промедление с вооружением Украины позволяет россиянам так думать. РФ могла быть разгромлена еще летом 2022-го.

К поражениям россияне привыкли. Увидели, что для всей территории РФ это ничем не чревато. Безнаказанно девять месяцев забрасывали Украину ракетами. Они привыкли, что наказания не будет. Можно делать что угодно с украинской землей и ее жителями. Но они просто дозрели до мысли, что гуманитарная катастрофа в Украине — это для них вполне приемлемый вариант, чтобы победить в войне.

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А что теперь? Мы имеем постепенное погружение российской властной верхушки в старческую деменцию и настоящее безумие. Но хуже всего, мы имеем постепенное привыкание массы россиян к мысли, что против украинцев можно применить все более убийственные способы уничтожения. То, что россияне в массе своей не могли бы воспринять как норму в начале 2022 года или летом прошлого года, сейчас идет на "ура" среди глубинного народа РФ. Их ход мыслей прост: мы напали на Украину, мы принесли ей много горя, и чтобы нас не наказали, мы должны украинцев уничтожить.

Российский народ начинает привыкать к мысли, что применить ядерное тактическое оружие в Украине — это вполне нормально

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И самый плохой результат промедления с разгромом войск РФ — это промедление не просто не позволяет избежать угрозы ядерной войны. Напротив, это промедление делает ядерную войну возможной. Власти и население РФ привыкают к мысли, что им не дадут проиграть войну и позволят применить тактическое ядерное оружие. И да, российский народ начинает привыкать к мысли, что применить ядерное тактическое оружие в Украине — это вполне нормально. Еще в середине прошлого года это пугало большинство не только рядовых россиян, но и сам Кремль. А сейчас система пропаганды РФ бросила массу усилий на нормализацию восприятия применения ядерного оружия Россией. Как вы думаете, когда кремлевские деды решат, что убедили глубинный народ? Я думаю, это время уже не далеко.

Специально для Еспресо

Об авторе. Ольга Лень, журналистка

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