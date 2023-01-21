Промедление с предоставлением Украине оружия только поощряет Путина продолжать войну, - экс-глава МИД Латвии

Такое убеждение он выразил в Twitter.

"Те, кто говорят, что пытаются избежать Третьей мировой войны, действительно делают прямо противоположное, откладывая жизненно важные и очень необходимые решения, которые позволят Украине освободить свою территорию и прекратить войну. Сомнения и нерешительность только поощряют агрессора", - написал Линкявичюс.

Польша намерена передать танки Leopard 2 Украине, несмотря на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники. Впоследствии сообщалось, что правительство ФРГ не против, чтобы Варшава направила Leopard Украине.

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Германии Борис Писториус накануне заседания "Рамштайна" провели переговоры по передаче Украине танков Leopard.

По информации FAZ, Чехия и Словакия должны были получить от Германии танки Leopard 2, однако на встрече в Рамштайне могли предложить доставить технику в Украину.

20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн" , началась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира". Впрочем, во время нее не согласовали поставки Украине танков Leopard.

21 января стало известно, что министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии призвали Германию немедленно предоставить танки Leopard Украине.

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