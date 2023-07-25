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Пролетели около 400 км: КНДР снова запустила баллистические ракеты в направлении Восточного моря

25 июля, 2023 вторник
07:13
Мир

Северная Корея запустила две баллистические ракеты в Восточное море поздним вечером в понедельник, они пролетели около 400 километров, прежде чем упасть

Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКШ), передает Yonhap.

"Наши военные обнаружили две баллистические ракеты, которые Северная Корея выпустила из районов близ Пхеньяна в Восточное море в 23:55 24 и полночь 25", - говорится в сообщении.

Обе ракеты пролетели около 400 километров, прежде чем упасть в море, добавили в ведомстве.

Отмечается также, что военные по-прежнему анализируют последний северный ракетный запуск, чтобы определить точный тип выпущенных ракет.

Последний ракетный запуск Северной Кореи состоялся в то время, когда американская атомная подлодка USS Annapolis прибыла на военно-морскую базу на южном острове Чеджудо в рамках усилий по усилению совместного сдерживания против эволюционирующих угроз со стороны Северной Кореи.

Что известно о запуске баллистической ракеты КНДР

Северная Корея несколько раз выпускала неопределенную баллистическую ракету по направлению к Восточному морю. К примеру, в ноябре 2022 года ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. А 16 марта 2023 года за несколько часов до встречи лидеров Южной Кореи и Японии КНДР снова осуществила запуск ракеты в направлении акватории Восточного моря.

При очередном запуске твердотопливной ракеты средней или большой дальности 13 апреля КНДР тестировали новую баллистическую ракету Hwasong-18.

После недели поисков военные Южной Кореи получили со дна Желтого моря одну из частей затонувшей ракеты КНДР Chollima-1. 16 июня отмечалось, что она упала в море после неудачной попытки Северной Кореи запустить на околоземную орбиту разведывательный спутник Malligyong-1.

Также в июле военные КНДР обнаружили фрагменты северокорейского спутника-разведчика, утонувшего в мае после неудачных попыток запуска. При анализе установлено, что этот спутник не имел военного наблюдения.

В среду 12 июля КНДР выпустила неопределенную баллистическую ракету в сторону Восточного моря, когда лидеры Южной Кореи и Японии собирались встретиться на саммите НАТО в Литве. Впоследствии правительство КНДР подтвердило проведение испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18 с двигателем на твердом топливе.

ЕС осудил действия Северной Кореи, которая вновь запустила баллистическую ракету. Они призвали страну отказаться от ядерного оружия и свернуть все ядерные программы.

19 июля КНДР запустила еще две баллистические ракеты малой дальности в сторону Восточного моря

Также в субботу, 22 июля, военные Северной Кореи произвели запуск нескольких крылатых ракет в Желтое море между Китаем и Корейским полуостровом.

КНДР
оружие
Южная Корея
Военные новости
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