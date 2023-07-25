Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКШ), передает Yonhap.

"Наши военные обнаружили две баллистические ракеты, которые Северная Корея выпустила из районов близ Пхеньяна в Восточное море в 23:55 24 и полночь 25", - говорится в сообщении.

Обе ракеты пролетели около 400 километров, прежде чем упасть в море, добавили в ведомстве.

Отмечается также, что военные по-прежнему анализируют последний северный ракетный запуск, чтобы определить точный тип выпущенных ракет.

Последний ракетный запуск Северной Кореи состоялся в то время, когда американская атомная подлодка USS Annapolis прибыла на военно-морскую базу на южном острове Чеджудо в рамках усилий по усилению совместного сдерживания против эволюционирующих угроз со стороны Северной Кореи.

Что известно о запуске баллистической ракеты КНДР

Северная Корея несколько раз выпускала неопределенную баллистическую ракету по направлению к Восточному морю. К примеру, в ноябре 2022 года ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. А 16 марта 2023 года за несколько часов до встречи лидеров Южной Кореи и Японии КНДР снова осуществила запуск ракеты в направлении акватории Восточного моря.

При очередном запуске твердотопливной ракеты средней или большой дальности 13 апреля КНДР тестировали новую баллистическую ракету Hwasong-18.

После недели поисков военные Южной Кореи получили со дна Желтого моря одну из частей затонувшей ракеты КНДР Chollima-1. 16 июня отмечалось, что она упала в море после неудачной попытки Северной Кореи запустить на околоземную орбиту разведывательный спутник Malligyong-1.

Также в июле военные КНДР обнаружили фрагменты северокорейского спутника-разведчика, утонувшего в мае после неудачных попыток запуска. При анализе установлено, что этот спутник не имел военного наблюдения.

В среду 12 июля КНДР выпустила неопределенную баллистическую ракету в сторону Восточного моря, когда лидеры Южной Кореи и Японии собирались встретиться на саммите НАТО в Литве. Впоследствии правительство КНДР подтвердило проведение испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18 с двигателем на твердом топливе.

ЕС осудил действия Северной Кореи, которая вновь запустила баллистическую ракету. Они призвали страну отказаться от ядерного оружия и свернуть все ядерные программы.

19 июля КНДР запустила еще две баллистические ракеты малой дальности в сторону Восточного моря

Также в субботу, 22 июля, военные Северной Кореи произвели запуск нескольких крылатых ракет в Желтое море между Китаем и Корейским полуостровом.