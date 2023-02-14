Такое мнение он выразил в эфире Эспрессо.

"Россия заинтересована, чтобы развертывать новые линии противостояния и напряженности внутри самой Европы или ЕС, чтобы ослабить своего стратегического соперника. Но в Украине не получается сделать то, что они хотели, поэтому им нужно расширить поле соприкосновения. А вот события по Молдове с крылатой ракетой, которая пролетала в Украину через Молдову и частично через Румынию - это последствия безнаказанности", - отметил политаналитик.

Владимир Горбач прокомментировал, что РФ планировали пролет ракеты над руслом Днестра с выходом на Западную Украину, затем начали срезать угол через Молдову и в результате так срезали угол, что частично пересекли границу Румынии.

"Собственно, не будучи наказанным ни на одном из этих этапов, я бы ожидал дальнейшей провокационной деятельности России. Если произойдет следующая атака и будут запуски "калибров" из Черного моря, то они могут еще дальше углубиться на румынскую территорию, прощупывая реакцию. Пока не будет реакции, РФ будет дальше и дальше ее прощупывать.Я надеюсь, что это должно научить наших западных партнеров, что при малейшей угрозе нужно не прятать голову в песок и говорить, что проблемы не существует, а хотя бы давать реакцию на риторическом уровне. Я уже не говорю о возможности сбивать такие воздушные цели. Поэтому и сегодня, 14 февраля, воздушный шар над Молдовой и Румынией есть также зондаж, разведка, проверка", - подчеркнул Горбач.