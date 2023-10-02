Прокуроры зафиксировали более 265 военных преступлений РФ против окружающей среды и 14 случаев экоцида

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Украинские прокуроры показали в динамике, как вооруженная агрессия РФ приводит к серьезному и масштабному ущербу окружающей среде, уничтожая леса, морские экосистемы, загрязняя реки и почвы, в результате чего погибает флора и фауна.

Борис Индыченко, руководитель Специализированной экологической прокуратуры, отметил, что прокуроры уже зафиксировали более 265 военных преступлений против окружающей среды и 14 случаев экоцида, наиболее масштабным из которых является подрыв плотины Каховской ГЭС в июне 2023 года, что повлеклоза собой затопление 80 населенных пунктов на территории около 610 км², гибель 33 человек и разрушительное влияние на окружающую среду Украины

Эксперты и общественные организации приобщаются к расследованию и оценке последствий этих преступлений, в частности, Офис Генпрокурора сформировал международную команду из 10 юристов и 3 технических экспертов, которые на постоянной основе консультируют прокуроров и следователей.

"На примерах этих зафиксированных преступлений мы показали европейским коллегам, как российская агрессия уничтожает окружающую среду. По степени серьезности, продолжительности и широкомасштабности они являются едва ли не самым большим экологическим преступлением на Европейском континенте. Окружающая среда не имеет гражданства и границ, поэтому документирование экологического ущерба и привлечение виновных к ответственности должно быть нашей общей задачей", - подчеркнул советник Генпрокурора Максим Попов.