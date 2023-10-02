Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Прокуроры зафиксировали более 265 военных преступлений РФ против окружающей среды и 14 случаев экоцида

Прокуроры зафиксировали более 265 военных преступлений РФ против окружающей среды и 14 случаев экоцида

2 октября, 2023 понедельник
19:09
Война с Россией

2 октября в Риме прошла международная конференция 4 Networks Conference, посвященная экологической ситуации в Украине, влиянию войны на окружающую среду, сотрудничеству по защите экологии в рамках законодательства ЕС

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Украинские прокуроры показали в динамике, как вооруженная агрессия РФ приводит к серьезному и масштабному ущербу окружающей среде, уничтожая леса, морские экосистемы, загрязняя реки и почвы, в результате чего погибает флора и фауна.

Борис Индыченко, руководитель Специализированной экологической прокуратуры, отметил, что прокуроры уже зафиксировали более 265 военных преступлений против окружающей среды и 14 случаев экоцида, наиболее масштабным из которых является подрыв плотины Каховской ГЭС в июне 2023 года, что повлеклоза собой затопление 80 населенных пунктов на территории около 610 км², гибель 33 человек и разрушительное влияние на окружающую среду Украины

Эксперты и общественные организации приобщаются к расследованию и оценке последствий этих преступлений, в частности, Офис Генпрокурора сформировал международную команду из 10 юристов и 3 технических экспертов, которые на постоянной основе консультируют прокуроров и следователей.

"На примерах этих зафиксированных преступлений мы показали европейским коллегам, как российская агрессия уничтожает окружающую среду. По степени серьезности, продолжительности и широкомасштабности они являются едва ли не самым большим экологическим преступлением на Европейском континенте. Окружающая среда не имеет гражданства и границ, поэтому документирование экологического ущерба и привлечение виновных к ответственности должно быть нашей общей задачей", - подчеркнул советник Генпрокурора Максим Попов.

  • Оккупационная администрация ТОТ Запорожской области предложила использовать воды реки Молочная, чтобы решить вопросы водоснабжения и орошения сельскохозяйственных земель, что создает предпосылки для новой экологической катастрофы.
Украина
Россия
ЕС
экологическая катастрофа
Читайте также:
2 октября, 2023 понедельник
Байден призвал республиканцев поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине
обстріл, ППО
1 октября, 2023 воскресенье
Воздушные силы ночью уничтожили 16 из 30 вражеских "шахедов"
БпЛА "Бобер"
Автор Роман Яворський
30 сентября, 2023 суббота
Беспилотник "Бобер": украинские "шахеды", с которыми не может справиться московское ПВО, технические характеристики и применение
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.83
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
2 октября
20:57
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:16
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Приоритетное уничтожение систем ПВО, военных объектов врага и преимущества F-16 в бою против российского Су-35. Колонка Сергея Згурца
19:40
Фильм "Довбуш" больше месяца собирает полные залы: продано более 390 тыс. билетов
19:28
Обновлено
После российской атаки на Херсон в больнице умер полицейский
19:16
Руководитель Музея Голодомора подала в суд после травли в соцсетях
19:15
Россияне атаковали склад материалов ДТЭК на Днепропетровщине
19:03
Азербайджан
Сохранение культуры и конфискация оружия: Азербайджан представил план реинтеграции армян Нагорного Карабаха
19:02
Ограничить доступ детей к интернету практически невозможно и не стоит, - Лисовый
19:00
Эксклюзив
Жозеп Боррель
"Россия превращает в оружие голод и энергию": Боррель прокомментировал российскую морскую блокаду
19:00
Обзор
Победные новости 586-го дня войны: "Армия дронов" уничтожила рекордное количество российской техники, а партизаны в Крыму пробрались на аэродром оккупантов
18:59
Обновлено
УПЛ: результаты всех матчей 9-го тура
18:56
Эксклюзив
Нагорный Карабах покинуло все армянское население, - политолог
18:48
Фицо может стать новым Орбаном, - политолог Фесенко о результатах выборов в Словакии
18:43
Politico: Запад может отказаться от поддержки Украины, если она не будет бороться с коррупцией
18:41
"Защищая Украину – защищаем свободу": по всему миру проходят акции ко Дню защитников и защитниц Украины
18:21
Зеленский наградил орденами пятерых глав МИД
18:15
Эксклюзив
Самые серьезные обязательства по безопасности, которые мы можем предложить в Украине, - это членство в ЕС, - Боррель
18:12
Украина получила первые отремонтированные в Польше танки Leopard
18:10
НБУ внедряет режим управляемой гибкости обменного курса
17:53
В день образования КНР Китай выпустил анимационный ролик о "воссоединении" с Тайванем
17:47
Новости компаний
Лайфхак для криптотрейдеров: этой картой рассчитаетесь биткойном даже за кофе
17:41
Обновлено
Оккупанты нанесли два удара по Купянску на Харьковщине: есть раненые
17:35
Отпустил убийцу Гонгадзе и преследовал Луценко: судью Слинько будет пожизненно содержать государство, - Следствие. Инфо
17:34
Обзор
Мобилизация в октябре 2023: будет ли усилена и кого могут призвать
17:32
Пауза после 11-го санкционного пакета против РФ уже слишком затянулась, - Зеленский
17:19
Эксклюзив
Не стоит волноваться: Defense Express о передаче Украине Taurus
17:17
Эксклюзив
Власти блокируют работу украинских политиков заграницей, - нардеп Княжицкий
17:15
Эксклюзив
Алексей Арестович
По возвращении в Украину Арестович должен быть арестован, - нардеп Дунда
17:05
Зеленский подписал закон о передаче зарплат пленных их семьям
17:03
В Херсонской области подорвался псевдоразминировщик, которого нанял фермер
16:45
"Получили очень ценную информацию": Юсов о спецоперации "Барыня"
16:40
Сайт Еспресо.TV в списке медиа без джинсы и с соблюдением профессиональных стандартов
16:39
Дания откроет офис посольства в Николаеве, где будет заниматься восстановлением региона
16:31
В Одесской области разоблачили ОПГ, которая вырубала ботанический заказник с краснокнижными деревьями
16:16
Обновлено
Украина заявила, что Польша проигнорировала Форум оборонных индустрий. Варшава говорит, что ее не приглашали
16:15
Россия строит дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь, — СМИ
15:50
Украинская SkyUp получила разрешения на полеты в Канаде
15:50
Эксклюзив
Оккупанты получили приказ: боец ВСУ о ситуации на Бахмутском направлении
15:39
Раде предлагают разрешить добровольную мобилизацию без возрастных ограничений
15:30
"Суспільне" проведет Радиодиктант единства в День письменности и языка
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV