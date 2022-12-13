Прокуроры зафиксировали 154 случая сексуального насилия со стороны оккупантов
С начала полномасштабного вторжения было зафиксировано 154 случая сексуального насилия со стороны оккупантов, о подозрении сообщили 6 военным РФ
Об этом сообщает Офис генерального прокурора в телеграмме .
Сообщено о подозрении 6 военнослужащим РФ. В суд направлены обвинительные акты в отношении 2 человек, один человек осужден.
Отмечается, что новые факты сексуального насилия устанавливаются на деоккупированных территориях, там работают совместные мобильные группы прокуроров, международных экспертов и психологов.
В офисе генпрокурора рассказали, что в Херсонской области военнослужащие РФ на протяжении 4 месяцев насиловали женщину. Еще одну местную жительницу с марта 2022 систематически обнажали и применяли пытки, в частности, обливали кипятком.
Зафиксированы факты гендерного насилия, когда жен украинских защитников, участвовавших в АТО или имеющих отношение к ВСУ, забирали из семей, пытали.
Также прокуроры выявили более 30 фактов пыток электротоком гениталий, применявшихся к местному гражданскому населению. Всего установлено более 100 фактов пыток с использованием электротока в отношении местных мужчин.
- Международный адвокат по уголовным делам, британский юрист Уэйн Джордаш рассказал , что российские командиры знали о сексуальном насилии со стороны подчиненных военнослужащих в Украине, а в некоторых случаях поощряли к этому или даже приказывали поступать.
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