Об этом сообщает Офис генерального прокурора в телеграмме .

Сообщено о подозрении 6 военнослужащим РФ. В суд направлены обвинительные акты в отношении 2 человек, один человек осужден.

Отмечается, что новые факты сексуального насилия устанавливаются на деоккупированных территориях, там работают совместные мобильные группы прокуроров, международных экспертов и психологов.

В офисе генпрокурора рассказали, что в Херсонской области военнослужащие РФ на протяжении 4 месяцев насиловали женщину. Еще одну местную жительницу с марта 2022 систематически обнажали и применяли пытки, в частности, обливали кипятком.

Зафиксированы факты гендерного насилия, когда жен украинских защитников, участвовавших в АТО или имеющих отношение к ВСУ, забирали из семей, пытали.

Также прокуроры выявили более 30 фактов пыток электротоком гениталий, применявшихся к местному гражданскому населению. Всего установлено более 100 фактов пыток с использованием электротока в отношении местных мужчин.

Международный адвокат по уголовным делам, британский юрист Уэйн Джордаш рассказал , что российские командиры знали о сексуальном насилии со стороны подчиненных военнослужащих в Украине, а в некоторых случаях поощряли к этому или даже приказывали поступать.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb