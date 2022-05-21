Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По словам прокуроров, Национальный научный центр неоднократно обстреливался военнослужащими российской армии.

При осмотре найдены и изъяты вещественные доказательства, в том числе и части боеприпасов различных видов вооружения.

По результатам проведенных следственных действий и собранию вещественных доказательств назначат необходимые экспертные исследования.

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