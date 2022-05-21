Прокуроры собрали доказательства российских обстрелов ядерной установки Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт". Фото
Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Харьковской области, специалисты-взрывотехники, эксперты-криминалисты и специалисты Государственной экологической инспекции провели осмотр территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт"
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
По словам прокуроров, Национальный научный центр неоднократно обстреливался военнослужащими российской армии.
При осмотре найдены и изъяты вещественные доказательства, в том числе и части боеприпасов различных видов вооружения.
По результатам проведенных следственных действий и собранию вещественных доказательств назначат необходимые экспертные исследования.
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