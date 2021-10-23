Прокуроры показали фото Льва Парнаса с Трампом и его семьей
В качестве подтверждения связи американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса с семьей экс-президента США Дональда Трампа во время суда над предпринимателем в Нью-Йорке стороной обвинения были привлечены фотодоказательства
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Прокуроры показали присяжным несколько фотографий, на которых Парнас и Фруман (что сообщниками - ред.) улыбаются рядом с Трампом, Джулиани и другими высокопоставленными республиканскими деятелями, такими как Иванка Трамп и Джаред Кушнер, а также губернатором Флориды Роном ДеСантис", - отмечает по этому поводу CNN в репортаже из зала судовой заседаний.
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Такие фотографии у открытом доступе .
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