Прокуроры направили в суд дело о миллионных злоупотреблениях при строительстве комплекса "Охматдет"

Об этом сообщает пресс-служба САП.



Отмечается, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвинили экс-руководителя ГП "Укрмедпроектстрой" и бывшего руководителя частного предприятия в злоупотреблениях при проведении закупки оборудования при строительстве современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", в результате чего нанесено более 30 млн грн убытков.



"8 сентября 2021 года по результатам предварительного расследования детективов НАБУ прокурорами САП направлен в суд обвинительный акт по обвинению бывшей главы ГП "Укрмедпроектстрой" и бывшего руководителя частного предприятия - генподрядчика в злоупотреблениях при проведении закупки инженерного и технического оборудования при строительстве современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», которые нанесли более 30 млн гривен убытков ", - говорится в сообщении.



Напомним, досудебным расследованием установлено, что государственное предприятие "Укрмедпроектстрой", которое выступало заказчиком работ по строительству НДСБ "Охматдет", за бюджетные средства заказало у частного общества инженерное и техническое оборудование (в частности лифты и модули тепловых пунктов) для строительства и оснащения указанного лечебного заведения.



Согласно условиям заключенных договоров государственным предприятием были проведены расчеты с генподрядчиком путем 100% авансирования, что составляло более 30 млн гривен, однако в дальнейшем указанное инженерное и техническое оборудование не было поставлено и вообще отсутствует до сих пор.



Действия бывшего главы государственного предприятия квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины, бывшего руководителя частного предприятия - генподрядчика - по по ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины.



На сегодня обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb