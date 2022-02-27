Прокуроры из США помогут Украине расследовать военные преступления РФ
Украине нужны эксперты, имеющие опыт работы с Международным уголовным судом в Гааге и США готовы предоставить таких специалистов, чтобы расследовать военные преступления России и Путина
Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в своей facebook странице.
"Провели онлайн встречу с представителями Управления глобального уголовного правосудия Государственного департамента США: Послом из спецзаданий Майклом Козаком, 3-м послом США особых полномочий по вопросам военных преступлений Джоном Клинтом Уильямсоном, старшим советником по вопросам политики Давидом Менделом-Энтони и Эмой по Украине" - рассказала Генпрокурор.
По ее словам, Соединенные Штаты готовы отправить экспертов по расследованию военных преступлений и военных аналитиков. "Преступления агрессора должны быть непременно наказаны и мировые знания и опыт для этой задачи очень важны", - отметила Венедиктова.
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