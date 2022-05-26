Прокуроры идентифицировали еще одного российского военного, издевавшегося над жителями Гостомеля

Об этом сообщает главный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Правоохранители собрали доказательства того, что он вместе с другими российскими военнослужащими в марте 2022 года в оккупированном Гостомеле "кошмарили" население незаконными обысками. В поисках украинских защитников и правоохранителей, захватчики выбивали окна и двери.

"Во время одного из обысков оккупанты запугивали гражданских оружием. Издевательства дошли до того, что они заставили людей полностью раздеваться. После этого людей держали в подвале. Пленников били прикладами оружия по ребрам и ногам, угрожали оружием и имитировали казнь. Нелюди морили их голодом и жаждой", – рассказала Венедиктова.

Хитров уведомлен о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, что является нарушением законов и обычаев войны.