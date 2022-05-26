Прокуроры идентифицировали еще одного российского военного, издевавшегося над жителями Гостомеля
Это Андрей Хитров – военнослужащий сводного подразделения управления росгвардии в Кемеровской области Российской Федерации
Об этом сообщает главный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Правоохранители собрали доказательства того, что он вместе с другими российскими военнослужащими в марте 2022 года в оккупированном Гостомеле "кошмарили" население незаконными обысками. В поисках украинских защитников и правоохранителей, захватчики выбивали окна и двери.
"Во время одного из обысков оккупанты запугивали гражданских оружием. Издевательства дошли до того, что они заставили людей полностью раздеваться. После этого людей держали в подвале. Пленников били прикладами оружия по ребрам и ногам, угрожали оружием и имитировали казнь. Нелюди морили их голодом и жаждой", – рассказала Венедиктова.
Хитров уведомлен о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, что является нарушением законов и обычаев войны.
- Напомним, СБУ перехватила разговор оккупанта с женой, где он рассказывает, как издевается над украинцами: "Е*ашу всех, мне по** вообще: гражданских, не гражданских. Могу уши отрезать"
- Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время войны в Украине и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть факты военных преступлений и нарушений прав человека.
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