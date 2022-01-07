Прокуроры и судья умышленно наложили арест на уже не принадлежащие Петру Порошенко медиаактивы – адвокат Головань опроверг ложь ГБР относительно "Прямого" и "5 канала"

Об этом пишет адвокат Facebook пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань.



Он также обнародовал в качестве доказательства скриншоты с документов, доказывающих, что среди имущества и активов, на которые незаконно наложили арест, есть активы ООО "Свободные медиа", владеющего двумя оппозиционными телеканалами.

"ГБР сами Рождество не празднуют (что понятно, они другому молятся) и другим не дают. На Святой Вечер вместе с прокурорами Белкиным, Потапенко и Сафаряном и Ее честью следственным судьей Печерского районного суда г. Киева Бортницкой напакостили, а теперь оправдываются. Не арестовывали, лгут, активов "Прямого" и "5 канала"

"Но вот же скриншот Постановления об аресте, а ниже скриншот прокурорского ходатайства, которое Ее честь Бортницкая в свое решение вместе с ошибками и "очепятками" переписала. А там черным по белому: ГП "ТРК "НБМ – ЗАПОРОЖЬЕ" и ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АВТОР ТВ". Компании, имеющие прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов", – отмечает адвокат.

"Вот только доли Петра Порошенко в капитале этих юридических лиц давно нет. Петр Порошенко давно и публично передал эти активы ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА", учредителями которого является десяток известных журналистов и народных депутатов. То есть прокуроры и судья умышленно наложили арест на медиаактивы, которые уже не принадлежат Петру Порошенко", – констатирует адвокат Головань.

"Можно конечно, подумать, что прокуроры и Ее честь судья Бортницкая просто не умеют работать с реестром юридических лиц, а потому не знают, что конечный бенефициарный собственник может меняться с определенным опозданием от даты смены собственника. Это объяснило бы, почему Белкин, Потапенко и Сафарян работают в Офисе Генпрокурора. Из любой юридической фирмы их бы сразу выгнали", – иронизирует Головань.

"Тем более что они еще и вместо кода ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АВТОР ТВ" указали код другого актива ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА" - ООО "ТРК "ЭКСПРЕСС-ИНФОРМ"", - отмечает адвокат.

"Однако мы не думаем, что это от глупости и типичного для генпрокурорского офиса и ГБР непрофессионализма. Мы убеждены, что Белкин, Потапенко, Сафарян и Ее честь Бортницкая действовали умышленно, поскольку главный, по нашему убеждению, заказчик Зеленский заинтересован именно в уничтожении оппозиционных телеканалов Как бы там ни было, незаконно наложен арест на медиаактивы ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА", – отмечает Игорь Головань.

"И я убежден, что владельцы ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА" не только апелляцию подадут, но и потребуют расследования действий Белкина, Потапенко, Сафаряна и Бортницкой на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК Украины (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов)" резюмирует Головань.