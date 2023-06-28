Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Так, бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры признан виновным по статье о государственной измене.

"Как свидетельствуют материалы следствия, экс-руководитель Николаевской окружной прокуратуры сотрудничал с представителями силовых структур РФ. Для этого использовал посредника, чтобы "отвести следы от себя", - рассказали в СБУ.

Злоумышленник передавал оперативную обстановку в Николаеве и области.

"Чтобы задокументировать предателя, СБУ провела спецоперацию, в том числе по имитации преступления. Через подставное лицо украинская спецслужба передала фигуранту имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ", - рассказали в спецслужбе.

В результате обысков у фигуранта изъяты мобильный телефон, компьютерная техника и флэш-носители, содержащие доказательства его противоправной деятельности.