Прокурор по делу против югославского диктатора Милошевича призвала суд ООН выдать ордер на арест Путина

Об этом она заявила в интервью Le Temps, передает Liga.net.

Дель Понте назвала Путина военным преступником и подчеркнула, что выдача ордера на его арест станет важным сигналом.

Она сказала, что выдача ордера – "единственный инструмент, позволяющий арестовать виновного в военном преступлении и передать его дело в Международный уголовный суд".

Дель Понте признает, что ордер не обязательно означает, что Путин будет арестован.



Читайте также: "Новый Нюрнберг". В Великобритании работают над созданием международного трибунала по расследованию преступлений Путина

"Если он останется в России, этого никогда не произойдет. Но он больше не сможет покинуть свою страну, и это станет ясным сигналом того, что против него выступают многие государства", - сказала бывшая прокурор.

Карла дель Понте проводила расследование военных преступлений в Югославии и Руанде, а также нарушение прав человека во время войны в Сирии.