Прокурор по делу против югославского диктатора Милошевича призвала суд ООН выдать ордер на арест Путина
Экс-прокурор по военным преступлениям Карла дель Понте, представлявшая обвинения на суде против югославского диктатора Слободана Милошевича, призвала Международный уголовный суд ООН выдать ордер на арест президента России Владимира Путина
Об этом она заявила в интервью Le Temps, передает Liga.net.
Дель Понте назвала Путина военным преступником и подчеркнула, что выдача ордера на его арест станет важным сигналом.
Она сказала, что выдача ордера – "единственный инструмент, позволяющий арестовать виновного в военном преступлении и передать его дело в Международный уголовный суд".
Дель Понте признает, что ордер не обязательно означает, что Путин будет арестован.
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"Если он останется в России, этого никогда не произойдет. Но он больше не сможет покинуть свою страну, и это станет ясным сигналом того, что против него выступают многие государства", - сказала бывшая прокурор.
Карла дель Понте проводила расследование военных преступлений в Югославии и Руанде, а также нарушение прав человека во время войны в Сирии.
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