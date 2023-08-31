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Прокурор Нью-Йорка призывает признать Трампа мошенником еще до начала суда

31 августа, 2023 четверг
05:58
Мир Дональд Трамп

2 октября должен начаться еще один суд против бывшего президента США Дональда Трампа, однако прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс призывает суд признать его мошенником еще до слушаний

Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению прокурора, с 2011 по 2021 год Трамп предоставлял банкирам и страховым компаниям ложные данные о своем состоянии, превысив их на 2,23 млрд долларов.

"Кумулятивный эффект этих многочисленных мошеннических схем по увеличению активов мистера Трампа, а значит, и его собственного капитала, потрясающий, и является лишь верхушкой гораздо большего айсберга обмана", - сказала Джеймс.

Издание отмечает, что прокурор требует от суда признать Трампа мошенником еще до начала слушаний. В случае доказательства вины тот будет вынужден оплатить штраф в размере 250 млн долларов.

Обвинения против Трампа

9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов. Позже министерство юстиции США заявило , что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Затем Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку "Секретный вечерний брифинг", которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении.

В этом году Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану. Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что он признан объектом расследования по делу о секретных документах.

Накануне Федеральное большое жюри предъявило Трампу обвинение по семи эпизодам по делу о несанкционированном хранении около 100 секретных документов. А уже 9 июня министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт по Трампу по делу о секретных документах. Ему выдвинули 37 пунктов обвинения. Он может получить до 400 лет тюрьмы.

В июле специальный прокурор США Джек Смит выдвинул против экспрезидента Дональда Трампа дополнительные обвинения в деле хранения секретных документов после завершения каденции в Белом доме.

2 августа Трамп третий раз за четыре месяца получил федеральное обвинение, на этот раз – по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года.

Трамп сообщил, что в рамках предъявленных в его адрес обвинений ему может суммарно угрожать 561 год заключения.

15 августа Трампу официально объявили четвертое уголовное обвинение – на этот раз о попытке изменить свое поражение на выборах в штате Джорджия. Впоследствии бывший президент США согласился на залог в размере $200 тыс. и другие условия увольнения после того, как его адвокаты встретились с офисом окружного прокурора округа Фултон.

25 августа Трамп прошел процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы, после чего был отпущен под залог.

Криминал
Дональд Трамп
США
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