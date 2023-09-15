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Обновлено

Прокурор МКС, выдавший ордер на арест Путина, прибыл в Киев и встретился с Зеленским

15 сентября, 2023 пятница
14:41
Украина

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 15 сентября прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом Зеленский сообщил в Telegram .

По его словам, предметом разговора было продолжение сотрудничества по привлечению россиян к ответственности за военные преступления в Украине.

"Встреча с Каримом Ханом, прокурором Международного уголовного суда. Сотрудничество нашего государства, всех наших правоохранительных институций, Офиса Генерального прокурора с Международным уголовным судом – абсолютно системное и приближающее реальную ответственность за российские военные преступления", - написал президент.

"Уже есть первый четкий результат – исторический ордер на арест Путина. Будут и все другие справедливые результаты", – добавил он.

Что известно о работе МКС

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. При этом в МКС уточнили, что ордер будет действовать до конца жизни Путина.

23 марта был подписан меморандум между правительством Украины и судом в Гааге об открытии офиса Международного уголовного суда в Киеве.

Международный суд ООН в Гааге рассматривает иск Украины к РФ о нарушении Конвенции о преступлении геноцида. Присоединиться к иску позволили еще 32 странам.

В конце июля газета The New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила , что президент Соединенных Штатов Джо Байден тайно приказал начать обмен доказательствами российских военных преступлений в Украине с Международным уголовным судом в Гааге.

9 августа постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер подтвердил информацию американских СМИ о том, что президент Джозеф Байден распорядился передавать доказательства российских военных преступлений в Международный уголовный суд (МКС) в Гааге.

14 сентября в Киеве заработал полевой офис Международного уголовного суда.

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