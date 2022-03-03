Прокурор Международного уголовного суда: Команда выезжает для расследования военных преступлений в Украине
Карим Хан уверен, что его офис проверит, есть ли доказательства военных преступлений, преступлений против человечества и актов геноцида – преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда – всеми сторонами конфликта
Следователи Международного уголовного суда в четверг отправятся в Украину, чтобы начать расследование возможных военных преступлений. Об этом сообщает Reuters, – информирует Еспресо.TV.
Отвечая на вопрос об артиллерийских ударах по городам Украины, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сказал: "Любая сторона, которая нацеливает оружие на гражданское население или гражданские объекты, совершает преступление, согласно Римскому уставу и международному гуманитарному праву".
Карим Хан уверен, что его офис проверит, есть ли доказательства военных преступлений, преступлений против человечества и актов геноцида – преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда – всеми сторонами конфликта.
Добавим, что Международный уголовный суд (МКС), насчитывающий 123 страны-члена, преследует лиц, виновных в зверствах, когда сама страна, где они случились, не может или не хочет этого делать.
Ни Россия, ни Украина не являются членами МКС.
- Напомним, Международный уголовный суд приступил к расследованию вторжения России в Украину.
- Канада подала иск против России в Международный уголовный суд ООН из-за войны в Украине.
- Украина подала иск против России в Международный суд ООН.
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