Прокурор Международного уголовного суда Хан после посещения освобожденной от россиян Бучи: "Преступления реальные, это не фейк"
В Украине продолжают совершаться новые военные преступления, и задача Международного уголовного суда - собрать все доказательства по ним и проверить их достоверность
Об этом заявил прокурор МУС Карим Хан в ходе пресс-конференции в Киеве.
Прокурор Международного уголовного суда заявил, что в настоящее время поступает информация о новых военных преступлениях в Украине.
"Мы видим, что эти преступления реальны, они не являются фейком. Ситуация не улучшается. Мы получаем информацию о совершении новых преступлений. Наша задача – проверить достоверность этих заявлений и с профессиональной точки зрения оценить, соответствуют ли они стандартам приемлемости", – подчеркнул он.
Карим Хан также рассказал, что приложит усилия для установления контакта с РФ, и уверяет, что расследование будет объективным и беспристрастным.
"Я буду пытаться установить контакт с РФ, буду продолжать тесное сотрудничество с украинскими правоохранительными органами. Буду пытаться в третий раз достучаться до России. Но как уже сказал, первой жертвой войны стала правда", – сказал прокурор.
Он также добавил, что лично был в Буче и Бородянке в Киевской области, команда экспертов также побывала на местах совершения преступлений.
- По состоянию на 11 апреля в связи с полномасштабной вооруженной агрессией России в Украине 42 страны обратились в Международный суд в Гааге из-за военных преступлений российских военных.
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