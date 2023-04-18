Прокурор и юрист из США присоединятся к расследованию военных преступлений РФ в Украине
Генеральный прокурор США Меррик Гарленд в понедельник анонсировал назначение прокурора в международный центр расследования агрессии России и юридического советника в посольство в Украине для помощи украинским властям
Об этом он заявил по итогам переговоров с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным, сообщает министерство юстиции США.
Гарленд напомнил, что в марте во время визита во Львов он объявил о присоединении к Совместной следственной группе (JIT), расследующей военные преступления России в Украине.
"Как мы обсудили сегодня, для дальнейшего укрепления этого партнерства министерство юстиции (США – ред.) отправит опытного прокурора в Международный центр по расследованию преступлений агрессии против Украины", – объявил он.
По словам генпрокурора США, прокурор будет физически находиться в Гааге в Агентстве Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия (Евройсти) "и будет иметь доступ к значительным ресурсам министерства, которые мы привлекли в ответ на этот кризис (войну в Украине – ред.)" .
Кроме того, Гарленд анонсировал командировку в посольство США в Украине постоянного юридического советника, который будет работать с украинскими партнерами "над рядом сложных вопросов в сфере юстиции".
Как известно, при поддержке Евроюста была создана Совместная следственная группа для сбора доказательств и расследования основных международных преступлений, совершенных в Украине. В состав Совместной следственной группы входят Международный уголовный суд, Украина, а также Литва, Польша, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния и Эстония.
К началу лета 2023 года в Гааге должен начать работу Международный центр преследования за преступление агрессии против Украины, который объединит прокуроров для подготовки будущих дел к процессу преследования преступления агрессии против Украины.
- Напомним, 15 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил , что коалиция по созданию спецтрибунала для РФ насчитывает уже 34 государства.
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