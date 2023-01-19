Прокурор готовит Алеку Болдвину обвинение в непреднамеренном убийстве оператора-украинки
Актеру Алеку Болдвину и оружейнице Ханни Гутьеррес Рид будет предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве оператора-украинки Галины Хатчинс
Об этом пишет BBC.
В четверг окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис сообщила, что обвинения против Рид и Болдвина выдвинут до конца месяца.
Хатчинс родилась и выросла в Украине, а в США стала кинооператором. Она погибла в октябре 2021 года. Ей было 42.
Болдвин случайно выстрелил ей в грудь на съемках вестерна "Иржа" из реквизитного пистолета, в котором оказался боевой патрон. Женщину госпитализировали, против спасти ее жизнь не удалось.
Рикошетом в плечо был также ранен режиссер фильма Джоэл Соуза, он выжил.
Съемки фильма приостановлены, продолжается следствие.
- Американский актер Алек Болдвин выразил свои соболезнования по поводу гибели украинки Галины Гатчинс.
- В сентябре прокурор назвала Алека Болдвина одним из четырех "возможных обвиняемых".
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