Об этом пишет BBC.

В четверг окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис сообщила, что обвинения против Рид и Болдвина выдвинут до конца месяца.

Хатчинс родилась и выросла в Украине, а в США стала кинооператором. Она погибла в октябре 2021 года. Ей было 42.

Болдвин случайно выстрелил ей в грудь на съемках вестерна "Иржа" из реквизитного пистолета, в котором оказался боевой патрон. Женщину госпитализировали, против спасти ее жизнь не удалось.

Рикошетом в плечо был также ранен режиссер фильма Джоэл Соуза, он выжил.

Съемки фильма приостановлены, продолжается следствие.

Американский актер Алек Болдвин выразил свои соболезнования по поводу гибели украинки Галины Гатчинс.

В сентябре прокурор назвала Алека Болдвина одним из четырех "возможных обвиняемых".

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