Прокурор Гаагского суда уже начал работу в Украине по сбору военных преступлений РФ

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 16 марта.



Президент отметил, что за преступления РФ на территории Украины должен быть международный трибунал, и он будет.



По его словам, следственная группа Международного уголовного суда уже приступила к работе в Украине. Вместе с украинскими стражами порядка она собирает все доказательства и факты военных преступлений российских захватчиков на территории нашего государства.



"Говорил сегодня с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом. Он уже в Украине, уже начал работать. Так что оккупанты будут отвечать за все военные преступления против украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 28 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН.

Канада подала в Международный уголовный суд ООН в Гааге иск против РФ из - за возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине .

Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений России против Украины.

Суд в Гааге примет решение о войне РФ против Украины 16 марта.

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