Прокурор Гаагского суда уже начал работу в Украине по сбору военных преступлений РФ
Прокурор Карим Хан и следственная группа Международного уголовного суда уже начали работу в Украине по сбору доказательств военных преступлений Кремля
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 16 марта.
Президент отметил, что за преступления РФ на территории Украины должен быть международный трибунал, и он будет.
По его словам, следственная группа Международного уголовного суда уже приступила к работе в Украине. Вместе с украинскими стражами порядка она собирает все доказательства и факты военных преступлений российских захватчиков на территории нашего государства.
"Говорил сегодня с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом. Он уже в Украине, уже начал работать. Так что оккупанты будут отвечать за все военные преступления против украинцев", - подчеркнул Зеленский.
- Напомним, 28 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН.
- Канада подала в Международный уголовный суд ООН в Гааге иск против РФ из - за возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине .
- Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений России против Украины.
- Суд в Гааге примет решение о войне РФ против Украины 16 марта.
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