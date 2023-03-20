Об этом BBC сказал Джеффри Найс, возглавлявший обвинения по делу бывшего президента Сербии Слободана Милошевича, которого судили за военные преступления в Хорватии, Боснии и Косово в 1990-х годах.

"Он (Путин, - ред.) будет оставаться вероятным преступником, пока он не предстанет перед судом или не будет передан в суд и оправдан", - сказал он.

В то же время Найс считает суд над Путиным маловероятным, потому что у МКС нет полномочий арестовывать подозреваемых без сотрудничества с правительством страны. Россия не является членом МКС, то есть суд, расположенный в Гааге, не имеет полномочий. "Это (суд над Путиным, – ред.) кажется крайне маловероятным, поэтому он будет оставаться вероятным преступником до конца своей жизни", – сказал Найс.