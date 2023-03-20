Прокурор Гааги заявил, что ордер МКС на арест Путина будет действовать до конца его жизни
Выданный Международным уголовным судом ордер на арест президента РФ Владимира Путина будет действовать до конца его жизни и усложнять для него международные поездки
Об этом BBC сказал Джеффри Найс, возглавлявший обвинения по делу бывшего президента Сербии Слободана Милошевича, которого судили за военные преступления в Хорватии, Боснии и Косово в 1990-х годах.
"Он (Путин, - ред.) будет оставаться вероятным преступником, пока он не предстанет перед судом или не будет передан в суд и оправдан", - сказал он.
В то же время Найс считает суд над Путиным маловероятным, потому что у МКС нет полномочий арестовывать подозреваемых без сотрудничества с правительством страны. Россия не является членом МКС, то есть суд, расположенный в Гааге, не имеет полномочий.
"Это (суд над Путиным, – ред.) кажется крайне маловероятным, поэтому он будет оставаться вероятным преступником до конца своей жизни", – сказал Найс.
В то же время, он отметил, что ордер на арест может повлиять на возможности Путина путешествовать за границу. Теперь его могут арестовать на территории любого из 123 государств-членов суда.
- 17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина . Он подозревается в насильственной депортации украинских детей.
- В Китае заявили , что Международный уголовный суд, издавший ордер на арест Путина, должен занять "справедливую позицию".
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