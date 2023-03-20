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Прокурор Гааги заявил, что ордер МКС на арест Путина будет действовать до конца его жизни

20 мартa, 2023 понедельник
13:32
Мир

Выданный Международным уголовным судом ордер на арест президента РФ Владимира Путина будет действовать до конца его жизни и усложнять для него международные поездки

Об этом BBC сказал Джеффри Найс, возглавлявший обвинения по делу бывшего президента Сербии Слободана Милошевича, которого судили за военные преступления в Хорватии, Боснии и Косово в 1990-х годах.

"Он (Путин, - ред.) будет оставаться вероятным преступником, пока он не предстанет перед судом или не будет передан в суд и оправдан", - сказал он.

В то же время Найс считает суд над Путиным маловероятным, потому что у МКС нет полномочий арестовывать подозреваемых без сотрудничества с правительством страны. Россия не является членом МКС, то есть суд, расположенный в Гааге, не имеет полномочий.

"Это (суд над Путиным, – ред.) кажется крайне маловероятным, поэтому он будет оставаться вероятным преступником до конца своей жизни", – сказал Найс.

В то же время, он отметил, что ордер на арест может повлиять на возможности Путина путешествовать за границу. Теперь его могут арестовать на территории любого из 123 государств-членов суда.

  • 17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина . Он подозревается в насильственной депортации украинских детей.
  • В Китае заявили , что Международный уголовный суд, издавший ордер на арест Путина, должен занять "справедливую позицию".
Новости
Россия
Владимир Путин
Гаагский трибунал
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