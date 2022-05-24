Прокуратура заочно сообщила о подозрении в госизмене "заместителю" псевдомэра Мариуполя
Глава Донецкой областной прокуратуры заочно сообщил о подозрении депутату Мариупольского городского совета в государственной измене, совершенной в условиях военного положения
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook.
По данным следствия, депутат городского совета добровольно согласился на работу с россиянами и занял должность "замглавы администрации г. Мариуполя".
Он отвечает за выплаты заработных плат, финансовые расчеты, закупки товаров и услуг, координируя свою деятельность с так называемым казначейством ДНР. Мужчина также вербует жителей приобщаться к формированию оккупационных властей.
- Россияне в Мариуполе назначили "заместителем" псевдомэра местного депутата от ОПЗЖ Вадима Истратова.
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