Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

С началом полномасштабного вторжения РФ мужчина стал сотрудничать с захватчиками. Он возглавил "унитарное предприятие Херсонская железная дорога" и агитирует местных работать на этом "предприятии".

Мужчине заочно объявили подозрение в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование.

18 июля объявлено подозрение в госизмене главе электросетей оккупированного Купянска в Харьковской области.

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