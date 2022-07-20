Прокуратура заочно объявила подозрение главному железнодорожнику оккупированной Херсонщины
Прокуратура заочно сообщила о подозрении коллаборанту, который возглавил оккупационную "Херсонскую железную дорогу" и агитирует там работать
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
С началом полномасштабного вторжения РФ мужчина стал сотрудничать с захватчиками. Он возглавил "унитарное предприятие Херсонская железная дорога" и агитирует местных работать на этом "предприятии".
Мужчине заочно объявили подозрение в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование.
- 18 июля объявлено подозрение в госизмене главе электросетей оккупированного Купянска в Харьковской области.
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