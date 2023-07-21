Прокуратура ЮАР получила ордер на арест Путина

Об этом информирует южноафриканское издание News24 .

Отмечается, что правительство ЮАР признало, что не выполнило своих международных обязательств, отказавшись выдать ордер на арест президента России в случае его въезда в страну.

Документы об ордере Международного уголовного суда (МУС) на арест Владимира Путина минюст ЮАР получил более двух месяцев назад, 8 мая. Тогда же он должен был обратиться в прокуратуру за национальным ордером на арест. Вместо этого минюст обратился в МУС для консультаций.

Издание указывает, что прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать правительство арестовать Путина, если он приедет в ЮАР на саммит БРИКС, запланированный на август. После заявления о том, что российский президент не будет присутствовать на саммите вживую, прокуратура попросила суд разрешить исполнить ордер на арест Путина в любое время, когда он приедет в ЮАР. Правительство на это согласилось.

Кроме того, Высший суд Гаутенга в Претории подтвердил, что министерство юстиции ЮАР направило ордер на арест Путина национальному директору государственного обвинения Шамиле Батохи.

Что известно о саммите БРИКС и аресте Путина

17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Решение МУС связано с военными преступлениями Путина и Львовой-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации украинского населения, в частности, детей.

После этого в Бразилии намекнули , что Путин может быть арестован на территории страны согласно ордеру, выданному Международным уголовным судом.

Министр иностранных дел Украины, комментируя решение Международного уголовного суда, сказал , что "колеса справедливости крутятся", а в Human Rights Watch ордер на арест Путина назвали "тревожным звонком" для тех, кто совершает злоупотребления или скрывает их.

Позже к отзывам этих стран присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.Также президент США Джо Байден заявил , что ордер МУС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.

Юрист Екатерина Бусол считала , что в Южно-Африканской Республике будут пытаться уговаривать Путина не ехать на саммит БРИКС в августе. А впоследствии министр иностранных дел Серий Лавров заявил , что планирует посетить совещание глав МИД стран БРИКС в ЮАР 1-2 июня.

В середине апреля в ЮАР отмечали , что ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный судом в Гааге, втыкает им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе.

26 апреля Южно-Африканская Республика заявила , что не будет выходить из-под юрисдикции Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

1 мая власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Путина по ордеру МУС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

Уже 30 мая в ЮАР заявили , что не будут отменять решений МУС, но предоставят дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС в августе.

Позже президент ЮАР Сирил Рамафоса под присягой заявил , что Кремль угрожал ему войной, если Путина арестуют во время саммита БРИКС.

19 июля стало известно, что на саммите БРИКС, который будет проходить 22-24 августа в ЮАР, Россию будет физически представлять глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин примет участие онлайн. В Госдепе США Путина назвали "международным изгоем".