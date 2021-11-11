Прокуратура взыскала $16 тыс. с судовладельца танкера Delfi за ущерб из-за загрязнения Черного моря
Приморская окружная прокуратура Одессы в судебном порядке взыскала с компании-судовладельца грузового танкера Delfi более $16 тыс. за ущерб из-за загрязнения морских вод нефтепродуктами во время аварийного происшествия с судном
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Прокуроры установили, что в ноябре 2019 года танкер Delfi находился в Черном море в акватории порта "Южный". Во время шторма он сорвался с якоря и сел на мель вблизи одесского пляжа "Дельфин". Из-за утечки нефтепродуктов загрязнилась акватория Черного моря.
Согласно решению суда, владелец танкера должен оплатить более $16 тыс. дол. за ущерб из-за загрязнения морских вод нефтепродуктами.
- Напомним, судно Delfi село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года. До этого бункеровщик несколько дней дрейфовал акваторией Одесского залива.
- 10 сентября 2020 года Танкер Delfi забрали с одесского пляжа "Дельфин", где он пробыл с 22 ноября 2019 года.
- Аварийный танкер Delfi около 14 часов 10 сентября 2020 года прибыл в сопровождении плавкрана и буксиров к нефтегавани порта Черноморск.
- 4 ноября Одесская областная прокуратура объявила подозрение экс-командиру корабля морской охраны, знавшего о нарушении танкера, но все равно пропустившего его в порт.
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