Прокуратура взыскала $16 тыс. с судовладельца танкера Delfi за ущерб из-за загрязнения Черного моря

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.



Прокуроры установили, что в ноябре 2019 года танкер Delfi находился в Черном море в акватории порта "Южный". Во время шторма он сорвался с якоря и сел на мель вблизи одесского пляжа "Дельфин". Из-за утечки нефтепродуктов загрязнилась акватория Черного моря.



Согласно решению суда, владелец танкера должен оплатить более $16 тыс. дол. за ущерб из-за загрязнения морских вод нефтепродуктами.

Напомним, судно Delfi село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года. До этого бункеровщик несколько дней дрейфовал акваторией Одесского залива.

10 сентября 2020 года Танкер Delfi забрали с одесского пляжа "Дельфин", где он пробыл с 22 ноября 2019 года.

Аварийный танкер Delfi около 14 часов 10 сентября 2020 года прибыл в сопровождении плавкрана и буксиров к нефтегавани порта Черноморск.

4 ноября Одесская областная прокуратура объявила подозрение экс-командиру корабля морской охраны, знавшего о нарушении танкера, но все равно пропустившего его в порт.