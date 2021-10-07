Прокуратура вручила подозрение отстраненному голове Укрэксимбанка Мецгеру за нападение на журналистов

Об этом Мецгер сообщил в Facebook.



"Правоохранители сегодня в 9 утра приехали ко мне домой и вручили документ. Вчера они почему-то приезжали в помещение банка, но я уже не имел законных оснований там находится после того, как написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей", - написал он.



Согласно тексту документа, Мецгера подозревают в незаконном изъятии собранных, обработанных и подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользовался в связи со своей профессиональной деятельностью и препятствовании исполнению им профессиональных обязанностей.

Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с председателем "Укрэксимбанка" Евгением Мецгер прямо в его кабинете.

В "Укрэксимбанка" нападение на журналистов "Схем" в кабинете председателя правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство "Укрэксимбанка", который принадлежит государству, мало сделать все , для недопущения конфликта с журналистами проекту "Схемы".

В посольстве США надеются на прозрачное расследование инцидента.

В Офисе президента выступили за отстранение Евгения Мецгера с поста председателя правления "Укрэксимбанка". Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb