Прокуратура вручила подозрение отстраненному голове Укрэксимбанка Мецгеру за нападение на журналистов
Прокуратура вручила подозрение отстраненному председателю правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру за нападения на журналистов в собственном кабинете во время интервью
Об этом Мецгер сообщил в Facebook.
"Правоохранители сегодня в 9 утра приехали ко мне домой и вручили документ. Вчера они почему-то приезжали в помещение банка, но я уже не имел законных оснований там находится после того, как написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей", - написал он.
Согласно тексту документа, Мецгера подозревают в незаконном изъятии собранных, обработанных и подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользовался в связи со своей профессиональной деятельностью и препятствовании исполнению им профессиональных обязанностей.
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