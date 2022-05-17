Прокуратура установила личность еще одного оккупанта-насильника
Прокуратура установила личность российского насильника, который совершал преступления над женщинами в Киевской области
Об этом сообщает Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Киевская прокуратура сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны 20-летнему оккупанту Булату Фассахову. Он служил радиотелефонистом гаубичного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ.
"Нами собрано достаточно доказательств того, что в марте 2022 года он вместе с сослуживцем ворвались в частный дом в селе Броварского района. Он приказал сообщнику закрыть всех жителей дома в подвале, кроме одной женщины. Запугивая жертву оружием и расправой над семьей, он ее изнасиловал", – говорит Венедиктова.
Однако это не единственное его преступление. Через несколько дней после него, тот же русский военный вместе с еще тремя пришли уже в другой дом: семью вывели на улицу, оставив одну женщину, которую по очереди изнасиловали, угрожая убийством.
По словам прокурора, прокуратура продолжает устанавливать остальных причастных.
Граждан просят сообщать на единственный доказательный хаб или в Киевскую областную прокуратуру (097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75), если узнали подозреваемого или об информации о причастности этого российского военнослужащего к других военных преступлений или о его сообщниках.
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