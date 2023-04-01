Прокуратура требует посадить митрополита УПЦ (МП) Павла под круглосуточный домашний арест

Об этом сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на источники.

Меру пресечения избирает Шевченковский районный суд Киева. Его должны объявить сегодня, 1 апреля.

В ходе заседания СБУ и Офис генпрокурора обнародовали детали подозрения. Было установлено, что Павел во время публичных выступлений "неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения". Также митрополит делал заявления, оправдывающие или отрицавшие действия России. Эти детали подтвердила судебно-лингвистическая экспертиза.

Кроме того, СБУ показала вырезку из телефонных разговоров и проповедей Лебедя.

Павел в свою очередь во время заседания заявил, что он против агрессии и никогда не был на ее стороне.

"Я ничего не сделал для того, чтобы меня в чем-то обвиняли. Это политическое дело. Я никогда не был на стороне агрессии. Я против агрессии. И сейчас я нахожусь в Украине. Это моя земля", - прокомментировал митрополит подозрение от СБУ.