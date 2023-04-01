Прокуратура требует посадить митрополита УПЦ (МП) Павла под круглосуточный домашний арест
Прокуратура требует круглосуточного домашнего ареста для митрополита УПЦ (МП) Павла Лебедя, обвиняемого в разжигании религиозной вражды и отрицании вооруженной агрессии России
Об этом сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на источники.
Меру пресечения избирает Шевченковский районный суд Киева. Его должны объявить сегодня, 1 апреля.
В ходе заседания СБУ и Офис генпрокурора обнародовали детали подозрения. Было установлено, что Павел во время публичных выступлений "неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения". Также митрополит делал заявления, оправдывающие или отрицавшие действия России. Эти детали подтвердила судебно-лингвистическая экспертиза.
Кроме того, СБУ показала вырезку из телефонных разговоров и проповедей Лебедя.
Павел в свою очередь во время заседания заявил, что он против агрессии и никогда не был на ее стороне.
"Я ничего не сделал для того, чтобы меня в чем-то обвиняли. Это политическое дело. Я никогда не был на стороне агрессии. Я против агрессии. И сейчас я нахожусь в Украине. Это моя земля", - прокомментировал митрополит подозрение от СБУ.
- 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру: на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
- 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ (МП) не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.
- Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
- 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
- 31 марта прихожане и представители УПЦ (МП) вторично не пустили в Киево-Печерскую Лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также В УПЦ (МП) заявили, что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры
- 1 апреля митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил , что следователи СБУ вручили ему подозрение, а также что 1 апреля в его доме проведут обыски. Впоследствии это подтвердила СБУ.
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