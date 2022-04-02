Прокуратура США нашла доказательства попыток российских олигархов уклоняться от санкций за нападение на Украину
Прокуратура США нашла доказательства, что российские олигархи пытаются уклониться от санкций, введенных для давления на Москву за полномасштабное вторжение в Украину
Об этом заявил руководитель новой оперативной группы Минюста Эндрю Адамс, сообщает Reuters .
По его словам, в некоторых случаях даже олигархи, против которых еще не были наложены санкции, пытаются упредить потенциальные будущие меры.
Но даже когда олигархи пытаются скрыть яхты, самолеты или другое мобильное имущество в засекреченных странах, они сталкиваются с "высотным" уровнем международного сотрудничества для отслеживания неправомерных доходов российских элит.
"Существуют попытки – о некоторых из них публично сообщают – перемещать, например, движимое имущество в виде яхт, самолетов... в юрисдикции, где, наверное, они считают, их было бы сложнее расследовать и труднее заморозить", - сказал Адамс.
Министерство юстиции США создало оперативную группу KleptoCapture для ограничения финансов российских олигархов с целью давления на президента РФ Владимира Путина. В состав рабочей группы входят прокуроры, следователи и аналитики из многих федеральных агентств.
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