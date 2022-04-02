Прокуратура США нашла доказательства попыток российских олигархов уклоняться от санкций за нападение на Украину

Об этом заявил руководитель новой оперативной группы Минюста Эндрю Адамс, сообщает Reuters .



По его словам, в некоторых случаях даже олигархи, против которых еще не были наложены санкции, пытаются упредить потенциальные будущие меры.



Но даже когда олигархи пытаются скрыть яхты, самолеты или другое мобильное имущество в засекреченных странах, они сталкиваются с "высотным" уровнем международного сотрудничества для отслеживания неправомерных доходов российских элит.



"Существуют попытки – о некоторых из них публично сообщают – перемещать, например, движимое имущество в виде яхт, самолетов... в юрисдикции, где, наверное, они считают, их было бы сложнее расследовать и труднее заморозить", - сказал Адамс.



Министерство юстиции США создало оперативную группу KleptoCapture для ограничения финансов российских олигархов с целью давления на президента РФ Владимира Путина. В состав рабочей группы входят прокуроры, следователи и аналитики из многих федеральных агентств.

