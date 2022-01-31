Прокуратура сообщила о подозрении заместителю Кличко Пантелееву

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.



Так, бывшего ликвидатора ОАО "Радикал" обвиняют в уклонении от проведения восстановительных мероприятий по ликвидации загрязнения, что повлекло за собой тяжелые последствия на территории, подвергшейся загрязнению опасными веществами.



Загрязнение территории завода опасными отходами нанесло ущерб в размере более 40 млрд грн, а общий объем ртути и ртутьсодержащих веществ достиг около 200 тысяч тонн.



По информации источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о заместителе Кличко Пантелееве. По материалам следствия, в результате его действий в течение 2014-2021 годов на территории завода "Радикал" не было проведено ни одного мероприятия, направленного на ликвидацию последствий экологического загрязнения.



КГГА подтвердила вручение подозрения Пантелееву и назвала это "очередной попыткой политического давления на городские власти".

Напомним, 25 января первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение в деле лишения земельного участка аппарата СНБО на улице Щусева возле станции метро "Сырец".