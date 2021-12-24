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Главная война с Россией Прокуратура РФ отменила вызов журналиста Цымбалюка по обвинениям в разжигании вражды, - адвокат

Прокуратура РФ отменила вызов журналиста Цымбалюка по обвинениям в разжигании вражды, - адвокат

24 декабря, 2021 пятница
11:37
война с Россией

Московская прокуратура отменила вызов украинского журналиста Романа Цимбалюка для предоставления им объяснений по обвинению в "разжигании ненависти или вражды"

Об этом написал адвокат Николай Полозов.

На сегодняшний день помощником прокурора ЦАО г. Москвы был назначен вызов Романа для предоставления объяснений… Ему необходимо было явиться на 10:00 в кабинет №43 Прокуратуры ЦАО г. Москвы… Помощник прокурора не явилась на назначенное ею мероприятие… Молодой человек, вероятно также помощник прокурора... объявил, что на самом деле вызов был отозван, и попросил оставить свои контакты", - сообщил адвокат.

Михаил Полозов заметил, что пока неясно, хорошо это или нет.

"В любом случае, мяч сейчас на стороне государственных органов РФ, посмотрим, какие действия они будут совершать. Не исключено, что прокуратура решила не нагружать себя лишней работой перед новогодним корпоративом, и активность появится уже в следующем году. Однако это не точно", - заметил он.

Сам Роман Цымбалюк в эфире "Эхо Москвы" рассказал, что находится в Киеве.

"Мне действительно нужны гарантии безопасности, что я могу работать в РФ… Заниматься судебными разбирательствами с вероятностью поехать (в место лишения свободы, – ред.) на "пятерку" у меня никаких планов нет", – пояснил журналист.

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Роман Цимбалюк
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