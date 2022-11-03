Прокуратура разоблачила схему продажи гуманитарных автомобилей на сумму свыше 1,6 млн грн
Прокуратура разоблачила мужчину, который через социальные сети и OLX продавал автомобили, ввезенные как гуманитарная помощь
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, мужчина продавал автомобили, ввезенные на территорию Украины для нужд ВСУ. Продажи он производил с помощью мессенджера "Телеграмм" и сервиса OLX: там он создал группу с объявлениями об ассортименте и продаже автомобилей.
Во время обыска автосалонов злоумышленник использовал для сбыта, у мужчины изъяли семь внедорожников, а также документацию, свидетельствующую об их ввозе на территорию Украины в виде гуманитарной помощи. Общая сумма изъятого составляет более 1,6 млн. грн.
Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 201-2 УКУ (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи во время военного положения).
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