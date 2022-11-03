Прокуратура разоблачила схему продажи гуманитарных автомобилей на сумму свыше 1,6 млн грн

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, мужчина продавал автомобили, ввезенные на территорию Украины для нужд ВСУ. Продажи он производил с помощью мессенджера "Телеграмм" и сервиса OLX: там он создал группу с объявлениями об ассортименте и продаже автомобилей.

Во время обыска автосалонов злоумышленник использовал для сбыта, у мужчины изъяли семь внедорожников, а также документацию, свидетельствующую об их ввозе на территорию Украины в виде гуманитарной помощи. Общая сумма изъятого составляет более 1,6 млн. грн.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 201-2 УКУ (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи во время военного положения).