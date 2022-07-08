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Прокуратура разоблачила мошенников, которые от имени глав ОВА собирали деньги "для ВСУ"

8 июля, 2022 пятница
19:08
Новости

Украинские правоохранители разоблачили преступную группу из семи человек, которые от имени глав обладминистраций выманивали деньги у предпринимателей якобы на нужды ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Организовал схему мужчина из временно оккупированной части Луганской области. Сумма ущерба составляет более 1 млн грн.

"При процессуальном руководстве прокуроров Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы разоблачены и задержаны четыре участника преступной группы по подозрению в мошенничестве, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Сообщается, что с февраля 2022 года в г. Днепр действовала преступная группа, которая специализировалась на завладении средствами субъектов хозяйствования из Одесчины и других областей Украины под предлогом материальной поддержки армии.

Предприниматели из Одесчины, Виннитчины, Волыни, Житомирщины, Киевщины, Тернопольщины в ответ на поддельные письма от имени руководства областных военных администраций соответствующих регионов перечисляли средства как благотворительную помощь Вооруженным силам Украины.

"Средства дельцы получали на банковские карты, которые заранее оформляли на подставных лиц, из расчета 1 тыс. грн за карту. Таким образом с февраля по июль этого года злоумышленники обманули более 15 субъектов хозяйствования, нанеся им убытки более чем на 1 млн гривен ", – сообщает прокуратура.

Во время обысков по местам проживания фигурантов изъяты поддельные письма от имени руководства областных военных администраций, SIM-карты, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерная техника.

Решаются вопросы по сообщению задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Также идет проведение следственных действий с целью установления других участников группы, причастных к незаконной сделке, в том числе лиц, находящихся на территории так называемой ЛНР.

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Криминал
военные силы Украины
полиция
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