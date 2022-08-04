Прокуратура расследует вывоз в РФ жителей Харьковщины
Прокуратура начала производство по поводу насильственного вывоза людей из временно оккупированного поселка Казачья Лопань на Харьковщине в Россию
Об этом сообщил Офис генпрокурора.
"Ведомости в ЕРДР внесены на основе информации СМИ о насильственном вывозе людей из временно оккупированного пгт Казачья Лопань на территорию страны-агрессора. Военные "ЛНР" принудительно "эвакуируют" местных жителей в палаточные лагеря Белгородской области РФ, манипулируя и запугивая" украинской армии", - говорится в сообщении.
Пока правоохранители проверяют данные, досудебное расследование продолжается. Впоследствии материалы будут переданы в управление СБУ в Харьковской области.
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