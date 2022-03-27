Прокуратура расследует похищение мэра Балаклеи и двух чиновников горсовета

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

"Российские оккупанты похитили должностных лиц Балаклейского городского совета. При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту насильственного исчезновения (ч. 1 ст. 146-1 УК Украины)", - отмечают в сообщении.

Известно, что 26 марта российские захватчики выкрали и лишили свободы должностных лиц Балаклейского городского совета. Среди них городской голова, его заместитель и начальник отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами. Пока российские захватчики незаконно удерживают чиновников в неустановленном месте.

Также установлено, что накануне мэр привез в город гуманитарную помощь, после этой связи с указанными должностными лицами нет.

Напомним, 21 марта в Харьковской области россияне похитили главу Циркуновской ОТГ.

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