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Главная война с Россией Прокуратура расследует похищение мэра Балаклеи и двух чиновников горсовета

Прокуратура расследует похищение мэра Балаклеи и двух чиновников горсовета

27 мартa, 2022 воскресенье
13:23
война с Россией

В Харьковской области начали досудебное расследование по факту похищения должностных лиц Балаклейского городского совета

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

"Российские оккупанты похитили должностных лиц Балаклейского городского совета. При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту насильственного исчезновения (ч. 1 ст. 146-1 УК Украины)", - отмечают в сообщении.

Известно, что 26 марта российские захватчики выкрали и лишили свободы должностных лиц Балаклейского городского совета. Среди них городской голова, его заместитель и начальник отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами. Пока российские захватчики незаконно удерживают чиновников в неустановленном месте.

Также установлено, что накануне мэр привез в город гуманитарную помощь, после этой связи с указанными должностными лицами нет.

  • Напомним, 21 марта в Харьковской области россияне похитили главу Циркуновской ОТГ.
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