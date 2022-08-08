Прокуратура расследует 26 тыс. дел о подозрении в совершении военных преступлений

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова начальника управления по расследованию военных преступлений Офиса генпрокурора Юрия Белоусова.

"Украина расследует около 26 000 дел о подозрении в военных преступлениях, совершенных после вторжения России 24 февраля, и предъявила обвинения 135 лицам", - говорится в сообщении.

По словам Белоусова, среди обвиняемых около 15 человек находятся под стражей в Украине, а остальные 120 остаются на свободе. В суд передано 13 дел и вынесено семь приговоров.

4 августа прокуратура начала производство по поводу насильственного вывоза людей из временно оккупированного поселка Казачья Лопань на Харьковщине в Россию.

5 августа по ходатайству прокуроров Харьковской областной прокуратуры судом наложен арест на корпоративные права 9 субъектов предпринимательской деятельности Харьковского региона, учредителями которых являются граждане РФ, на общую сумму более 40 млн грн.

6 августа правоохранители открыли уголовное производство из-за обстрела российскими войсками Запорожской атомной электростанции.

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