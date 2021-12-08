Прокуратура проводит обыски в офисе Киевавтодора
Соломенская окружная прокуратура Киева проводит обыски в помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках производства о хищении средств, выделенных на закупку подметально-уборочных машин (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)
Об этом сообщает в Facebook Киевская городская прокуратура.
Согласно материалам следствия, в 2020 году по результатам публичных закупок Коммунальная корпорация "Киевавтодор" заключила договор на поставку 12 подметально-уборочных машин на общую сумму около 32 млн грн (2,6 млн грн за единицу). При этом к таможенному оформлению транспортные средства были задекларированы по стоимости 1,2 млн грн за единицу.
"Указанные действия могут свидетельствовать о возможном совершении уголовного правонарушения, а именно хищении средств городского бюджета", - говорится в сообщении.
Прокуратура 8 декабря 2021 года на основании постановлений суда в офисных помещениях Коммунальной корпорации "Киевавтодор" и фирмы-поставщика, а также по местам жительства фигурантов производства приступила к обыскам с целью поиска и изъятия первичных финансовых документов по осуществленным закупкам.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
- Напомним, 15 сентября 2021 года правоохранители провели обыски в КП "Киевавтодор", КП "Киевавтодоргород" и в 10 районных коммунальных предприятиях дорожно-эксплуатационных управлений по ремонту и эксплуатации автодорог и сооружений на них.
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