Прокуратура проводит обыски в офисе Киевавтодора

Об этом сообщает в Facebook Киевская городская прокуратура.



Согласно материалам следствия, в 2020 году по результатам публичных закупок Коммунальная корпорация "Киевавтодор" заключила договор на поставку 12 подметально-уборочных машин на общую сумму около 32 млн грн (2,6 млн грн за единицу). При этом к таможенному оформлению транспортные средства были задекларированы по стоимости 1,2 млн грн за единицу.



"Указанные действия могут свидетельствовать о возможном совершении уголовного правонарушения, а именно хищении средств городского бюджета", - говорится в сообщении.



Прокуратура 8 декабря 2021 года на основании постановлений суда в офисных помещениях Коммунальной корпорации "Киевавтодор" и фирмы-поставщика, а также по местам жительства фигурантов производства приступила к обыскам с целью поиска и изъятия первичных финансовых документов по осуществленным закупкам.



Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, 15 сентября 2021 года правоохранители провели обыски в КП "Киевавтодор", КП "Киевавтодоргород" и в 10 районных коммунальных предприятиях дорожно-эксплуатационных управлений по ремонту и эксплуатации автодорог и сооружений на них.