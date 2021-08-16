Прокуратура проводит новые обыски в КГГА из-за схем на строительстве Подольского моста

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



Согласно сообщению, правоохранители проводят обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.. Киева", госпредприятия "Укргосстройэкспертиза", у генподрядчика, а также в подрядных организациях. Обыски проходят по делу о присвоении средств территориальной общины Киева и служебной халатности при строительстве Подольского мостового перехода в Киеве.



По данным следствия, в апреле 2017 года между коммунальным предприятием "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.. Киева" и компания "Эко-Строй-Трейд" был заключен договор генподряда на выполнение работ по строительству Подольского моста.



В июле 2020 и.о. директора коммунального предприятия и руководитель генподрядной организации подписали акт приемки выполненных работ за июль 2020 года, в которые были внесены сведения о выполнении в течение апреля-мая 2020 работы по окраске низу железобетонных пролетных плит автопроезда от опоры к опоре длиной 33 м.



Согласно заключению эксперта по результатам проведения судебной строительно-технической экспертизы, работы, предусмотренные технологическими картами изготовителя не выполнялись.



По информации прокуратуры, в результате этих действий местному бюджету территориальной общины Киева было нанесен ущерб на сумму свыше 4500000 грн.

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