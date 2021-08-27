Прокуратура подозревает руководство аэропорта Запорожье в присвоении почти полумиллиона гривен

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.



Согласно сообщению, правоохранители сообщили о подозрении членам организованной преступной группы по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного в крупных размерах.



По данным следствия директор компании для завладения бюджетными средствами создал преступную группировку, в состав которой привлек руководителя коммунального предприятия "Международный аэропорт Запорожье" и его подчиненного. В течение 2017-2019 годов подозреваемые лица внесли ложные сведения в акт приема-передачи, которым свидетельствовали факт поставки и технической настройки компанией-поставщиком антенной системы курсового майка с количеством 21 антенна, вместо фактически установленных 13 антенн. В этих обстоятельствах аэропорт перечислил компании лишние бюджетные средства в размере 500 тыс. грн.

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