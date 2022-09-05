Прокуратура передала в АРМА активы трех асфальтобетонных заводов, принадлежащих белорусским компаниям.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как говорится в сообщении, по ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры Киева арестованы и переданы асфальтобетонные заводы белорусских компаний в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Стоимость переданных активов составляет около 120 млн грн.

"Следствием установлено, что в Киеве, а также в Житомирской и Николаевской областях осуществляют деятельность ряд компаний, специализирующихся на выполнении различных видов дорожных работ. Конечным бенефициарным владельцем указанных компаний является Республика Беларусь", - пишет пресс-служба.

Как отмечают правоохранители, в рамках следствия исследуется деятельность этих компаний по присвоению средств государственного бюджета, которые выделялись на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, с их последующей легализацией и выведением за границу.

Также изучается возможное финансирование компаниями действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по материалам Центрального аппарата СБУ.

Более 2 млрд грн активов передали Агентству по розыску и менеджменту активов. Раньше они принадлежали Винницкому предприятию по производству бытовой химии. Среди арестованных активов – 100% уставного капитала компании в размере свыше 1,5 млрд грн и продукция и сырье более чем на 500 млн грн.

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