Прокуратура открыла уголовное производство по госизмене руководства Станицы Луганской
Прокуратура начала расследование в отношении руководителя Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации и двух его заместителей
Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.
"Специализированная прокуратура объединенных сил начала расследование в отношении руководителя Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации (Альберта Зинченко. - Ред.) и его двух заместителей по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщения.
Следствие установило, что руководители администрации "умышленно поступили и продолжают совершать действия, направленные на вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины".
В условиях военного положения эти представители местных властей перешли на сторону страны-агрессора и оказывают помощь оккупационным силам материально-технической базой.
- Напомним, 27 февраля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил , что Счастье и Станица Луганская находятся почти разрушены и находятся на грани гуманитарной катастрофы в результате полномасштабного нападения РФ на Украину.
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