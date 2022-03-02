Прокуратура открыла уголовное производство по госизмене руководства Станицы Луганской

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.



"Специализированная прокуратура объединенных сил начала расследование в отношении руководителя Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации (Альберта Зинченко. - Ред.) и его двух заместителей по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщения.



Следствие установило, что руководители администрации "умышленно поступили и продолжают совершать действия, направленные на вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины".



В условиях военного положения эти представители местных властей перешли на сторону страны-агрессора и оказывают помощь оккупационным силам материально-технической базой.

Напомним, 27 февраля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил , что Счастье и Станица Луганская находятся почти разрушены и находятся на грани гуманитарной катастрофы в результате полномасштабного нападения РФ на Украину.