Об этом сообщили в правозащитном проекте "Крымский процесс".

"Согласно версии обвинения, в суде была полностью доказана его вина в том, что он якобы донатив на добровольческий батальон «Крым» и намеревался подобных действий для финансовой поддержки других подразделений. Во время судебных прений прокурор пригласил у судьи Оксаны Карчевской наказание для Аппаза Куратмет в виде 10 лет лишения свободы", - отметили правозащитники.

Да, защита обратила внимание так называемого суда, что в деле нет доказательств, что добровольческий батальон "Крым" - незаконное вооруженное формирование. Также было отмечено, что в суде не доказан мотив на совершение Аппазом Куртаметом преступления, связанного с финансированием формирования, ведь он направлял деньги взаймы своему другу. В частности, защита призвал "суд" прекратить дело в связи с отсутствием состава преступления, а если суд с этим не согласен, то переквалифицировать статью и вынести наказание не связано с лишением свободы.

Выступление с последним словом Аппаза Куратмета намечено на 19 апреля.