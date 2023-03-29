"Прокуратура" окупантов в Крыму требует 10 лет заключения крымскому татарину за помощь ВСУ
В оккупационном Киевском районном суде Симферополя прокурор пригласил 10 лет заключения для крымского татарина Аппаза Куртамета за "финансирование незаконного вооруженного формирования"
Об этом сообщили в правозащитном проекте "Крымский процесс".
"Согласно версии обвинения, в суде была полностью доказана его вина в том, что он якобы донатив на добровольческий батальон «Крым» и намеревался подобных действий для финансовой поддержки других подразделений. Во время судебных прений прокурор пригласил у судьи Оксаны Карчевской наказание для Аппаза Куратмет в виде 10 лет лишения свободы", - отметили правозащитники.
Да, защита обратила внимание так называемого суда, что в деле нет доказательств, что добровольческий батальон "Крым" - незаконное вооруженное формирование. Также было отмечено, что в суде не доказан мотив на совершение Аппазом Куртаметом преступления, связанного с финансированием формирования, ведь он направлял деньги взаймы своему другу. В частности, защита призвал "суд" прекратить дело в связи с отсутствием состава преступления, а если суд с этим не согласен, то переквалифицировать статью и вынести наказание не связано с лишением свободы.
Выступление с последним словом Аппаза Куратмета намечено на 19 апреля.
- Напомним, ранее Центр нацпротива сообщил, что российские захватчики во временно оккупированном Крыму усиливают давление на крымских татар: увеличились аресты и количество выданных повесток.
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