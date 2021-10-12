Прокуратура обжалует домашний арест Медведчуку, просит залог в 1 млрд
Прокуратура обжалует меру пресечения народного депутата от фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука, который подозревается в госизмене и содействии террористам
Об этом сообщила пресс служба Офиса генерального прокурора .
«По результатам рассмотрения ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд подтвердил обоснованность подозрения народного депутата Украины в государственной измене и совершении по предварительному сговору группой лиц содействия деятельности террористических организаций. Однако судом избрана мера пресечения подозреваемому в виде круглосуточного домашнего ареста», - говорится в сообщении.
По мнению прокуроров, такая мера пресечения является недостаточной и не обеспечит надлежащего поведения этого лица. В связи с этим прокуроры хотят обжаловать решение в апелляционном порядке и настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 млрд гривен.
- Отметим, что Медведчук находится под домашним арестом по делу о государственной измене, по которой ему грозит 12 лет тюрьмы.
- 12 октября суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по другому делу. В новом деле Медведчука подозревают в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук принимал участие в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн грн.
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