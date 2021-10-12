Прокуратура обжалует домашний арест Медведчуку, просит залог в 1 млрд

Об этом сообщила пресс служба Офиса генерального прокурора .

«По результатам рассмотрения ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд подтвердил обоснованность подозрения народного депутата Украины в государственной измене и совершении по предварительному сговору группой лиц содействия деятельности террористических организаций. Однако судом избрана мера пресечения подозреваемому в виде круглосуточного домашнего ареста», - говорится в сообщении.

По мнению прокуроров, такая мера пресечения является недостаточной и не обеспечит надлежащего поведения этого лица. В связи с этим прокуроры хотят обжаловать решение в апелляционном порядке и настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 млрд гривен.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb