Прокуратура объявила заочное подозрение оккупационному "мэру" Макеевки в посягательстве на терцелостность
43-летнему мужчине, который занимает псевдопост "мэра" оккупированной Макеевки заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
Установлено, что с января 2015 года злоумышленник сотрудничает с оккупационными властями РФ, в мае 2019 года занимал должность "главы Горняцкого района г. Макеевки", а с мая 2019 года стал псевдоглавой администрации города.
Подозреваемый обеспечивает реализацию в Макеевке функций местной власти, узурпированной оккупантами. В частности, участвует в проведении мобилизационной работы в состав незаконных вооруженных формирований, формирует так называемый местный бюджет и пропагандирует идеи псевдореспублики.
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