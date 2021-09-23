Прокуратура объявила заочное подозрение оккупационному "мэру" Макеевки в посягательстве на терцелостность

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



Установлено, что с января 2015 года злоумышленник сотрудничает с оккупационными властями РФ, в мае 2019 года занимал должность "главы Горняцкого района г. Макеевки", а с мая 2019 года стал псевдоглавой администрации города.



Подозреваемый обеспечивает реализацию в Макеевке функций местной власти, узурпированной оккупантами. В частности, участвует в проведении мобилизационной работы в состав незаконных вооруженных формирований, формирует так называемый местный бюджет и пропагандирует идеи псевдореспублики.

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